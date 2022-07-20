الخارجية التركية تدعو العراق للتعاون لكشف مرتكبي هجوم دهوك الإرهابي

صرحت وزارة الخارجية التركية ، في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات لتحديد هوية منفذي الهجوم الذي أودى بحياة ثمانية مدنيين، وجرح 23 آخرين في محافظة دهوك العراقية.

وأشار البيان إلى أن تركيا تلقت بحزن عميق نبأ مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية جراء هجوم وقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك العراقية.

وفي سياق متصل، دعت الخارجية التركية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر بدعاية وخطابات جماعة بي كي كي الإرهابية، والتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الحادثة المأساوية.

وأكدت الوزارة أن أنقرة ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، مشددة أن تركيا تكافح الإرهاب بشكل يتوافق مع القانون الدولي مع مراعاة عظمى لحياة المدنيين.

وقال البيان: "تركيا تعارض جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتنفذ تركيا حربها ضد الإرهاب وفقًا للقانون الدولي ، بأقصى درجات الحساسية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والممتلكات التاريخية والثقافية والبيئة".

وأوضح البيان أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذه إرهابيوبي كي كي ، الذين لا يمتنعون عن استهداف المدنيين ، في محاولة لاستهداف العمليات التركية المختصة بمكافحة الإرهاب.