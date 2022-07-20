سفينة "عبد الحميد خان" تبدأ أعمال التنقيب في البحر المتوسط في أغسطس

تبدأ سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" أعمالها في أغسطس/ آب المقبل بالبحر المتوسط، وفق ما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

جاء ذلك في كلمة له في الاحتفال بالذكرى السنوية 48 لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفذتها أنقرة عام 1974 لإنقاذ القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص.

وهنأ أوقطاي القبارصة الأتراك بفرحتهم بعملية السلام التي كانت نقطة تحول كبيرة في استقلالهم.

وذكر أن القبارصة الروم مارسوا فظائع في الجزيرة، مؤكدا أن "العملية العسكرية التركية جاءت لإنقاذ الأشقاء الأتراك من المجازر التي لم تفرق بين النساء والأطفال".

وشدد على أن القبارصة الأتراك كانوا ولا زالوا يعيشون في أرضهم منذ عام 1571، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم واستقلالهم.

وأوضح أن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر المتوسط.

وأضاف أنهم يدافعون عن الحقوق في شرق المتوسط بحزم ضد جميع أنواع الاستفزازات والمحاولات غير القانونية، وشدد على أن "أي محاولة لاستبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من شرق المتوسط لم ولن تنجح".

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في قبرص، بعد أن شهدت انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من نفس العام.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا لها وباتت تعرف لاحقا باسم جمهورية قبرص التركية.