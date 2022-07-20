شركة "أناضولو شيبيارد" التركية تبرم صفقة لصناعة سفن إنزال برمائية لدولة أفريقية

وقعت شركة "أناضولو شيبيارد" Anadolu Shipyard التركية عقداً مع دولة أفريقية لم يكشف عنها بعد، لتزويدها بسفينتي إنزال برمائيتين، وفقاً لبيان صادر عن إدارة حوض بناء السفن الخاص بالشركة الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي أعلن عن الصفقة عبر حسابات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السفن التي طورتها وصممتها "أناضولو شيبيارد" مطلوبة من قبل العديد من الدول.

وقال: "وقعت الشركة مؤخراً عقدين إضافيين لسفن إنزال مع دولة أفريقية. وسيتم تسليم السفن في غضون عامين".

وقامت شركة "أناضولو شيبيارد" في حفل أقيم في بداية شهر يوليو/تموز، بتسليم سفينة إنزال برمائية للبحرية القطرية، وفقاً لعقد تضمن تسليم 4 سفن إنزال إجمالاً، بما في ذلك سفينة برمائية سريعة وسفينتي إنزال آلي وسفينة إنزال للمركبات والأفراد.

ومن المقرر أن تبحر السفن إلى قطر والتي تم بناؤها على مدى 22 شهراً، بعد 6 أسابيع من تدريب الأفراد.

يذكر أن قطر طلبت من شركة "أناضولو شيبيارد" في السابق سفينتين للدوريات البحرية أطلقت عليهما اسمي"الدوحة" و"الشمال" بعقد تضمن بنائهما في 36 شهراً، وتم تسليمهما بنجاح إلى البحرية الأميرية القطرية.