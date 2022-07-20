مسيرة تركية ترصد زوارق يونانية تجبر مهاجرين على العودة

رصدت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي، زوارق خفر السواحل اليوناني وهي تعترض مهاجرين غير نظاميين وتجبرهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية الأربعاء، ونشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن مسيرة تركية رصدت في 18 يوليو/تموز الجاري زوارق تابعة لخفر السواحل اليوناني تدفع طوافتي نجاة على متنها مهاجرون باتجاه المياه الإقليمية التركية شمالي منطقة "صارنج بورنو".

وأشارت البيان إلى أن طواقم خفر السواحل التركي قامت بإنقاذ المهاجرين غير النظاميين.