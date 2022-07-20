وزارة الدفاع التركية تهنئ قبرص التركية بالذكرى 48 لعملية السلام

أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية 48 لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفذتها عام 1974 لإنقاذ أشقائها القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص وهنأت قبرص التركية بالعيد.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الأربعاء، بمناسبة ذكرى العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في جزيرة قبرص.

وجاء في البيان: "في الذكرى الثامنة والأربعين لعملية السلام في قبرص التي أوقفت المذابح اللاإنسانية للقبارصة الروم ضد القبارصة الأتراك، نحيي ذكرى شهدائنا وقدامى المحاربين الذين وافتهم المنية بالرحمة، ونتمنى لقدماء المحاربين حياة مديدة وسعيدة".

وأكد البيان أن "تركيا تقف إلى جانب أشقائها القبارصة الأتراك اليوم كما فعلت بالأمس، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم مستقبلا".

بدوره، هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، جمهورية قبرص التركية بمناسبة الذكرى الـ 48 لـ"عملية السلام" العسكرية.

وأضاف أن "السلام الذي أقامته تركيا في قبرص قبل 48 عاما، هو اليوم ضمان السلام في الجزيرة والمنطقة".

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة، بعد أن شهدت انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من نفس العام.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف باسم جمهورية قبرص التركية.