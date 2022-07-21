البنك الدولي يمنح أمينة أردوغان جائزة الريادة في مجال المناخ

منح البنك الدولي جائزة الريادة في مجال المناخ والتنمية للسيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، تقديرا لعملها الرائد في مجال المناخ من خلال مشروعها "صفر نفايات".

جاء ذلك خلال حفل أقيم، الخميس، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي.

وقالت أردوغان في كلمة خلال الحفل، إن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد مشكلة بيئية، بل أزمة عالمية تؤثر بعمق على تنمية ورخاء البلدان، ومصدر قلق للبشرية بشأن مستقبلها.

وأضافت أن الآثار السلبية لتغير المناخ تشعر بها المنطقة التي تضم تركيا، كما هو الحال في بقية العالم.

وأردفت: "نحن على عتبة حرجة عالميا فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، ونتعامل في تركيا مع هذه الأزمة انطلاقا من الشعور بأن العالم هو بيتنا المشترك".

وأوضحت أن مكافحة التغير المناخي مجال متعدد الأبعاد والاتجاهات، مشيرة إلى الحاجة للتحول في العديد من القطاعات مثل النقل والتجارة والصناعة والزراعة والصحة، لتحقيق الأهداف المرسومة لمكافحة تغير المناخ.

وشددت على أهمية إعداد الدول لسياسات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل ضمن إطار مكافحة تغير المناخ.

ويعتمد مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ومن ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 35 بالمئة عام 2023، و60 بالمئة بحلول 2030.