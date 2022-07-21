الدفاع التركية تعلن تحييد 11 إرهابيا من واي بي جي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن "جنودها الأبطال يواصلون ضرب الإرهابيين بقبضة من حديد".

وأشارت إلى تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" تجهزوا لتنفيذ هجوم في منطقتي "درع الفرات" و "نبع السلام".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت عبر تلك العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.