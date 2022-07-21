تركيا تدعو أرمينيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق السلام

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده لم تر بعد خطوات ملموسة من أرمينيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ حكومة نيكول باشينيان خطوات إيجابية من أجل السلام.

وأكد تشاوش أوغلو، خلال لقاء مباشر على قناة "تي آر تي خبر" الحكومية، أن تركيا وأذربيجان تريدان أن يحل السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ليعودا بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن "الممر الأوسط" الذي يمر من أذربيجان وتركيا اكتسب أهمية بعد توقف تدفق البضائع إلى الدول الغربية عبر روسيا إثر حربها مع أوكرانيا.

وذكر تشاوش أوغلو أن تركيا وأذربيجان صادقتان في نيتهما للسلام، مؤكدا رغبة بلاده في رؤية صدق أرمينيا في الأفعال لا الأقوال.

وأضاف: "لم نر بعد خطوات ملموسة من أرمينيا، بما في ذلك مشروع 'زنغزور' والمشاريع الأخرى أو اتفاقية السلام الشاملة، ما يعني أنه بات لزاما على حكومة باشينيان اتخاذ خطوات إيجابية في هذه القضايا من أجل السلام".

ولفت إلى أن تركيا تنتظر اتخاذ أرمينيا خطوات ملموسة في هذه القضايا، مشيرا أن الخطوات التي ستُتخذ في المنطقة ستعود بالنفع على الجميع.