رئيس البرلمان الباكستاني: نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع تركيا وأذربيجان

أكد رئيس البرلمان الباكستاني راجا برويز أشرف على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده للعلاقات مع تركيا وأذربيجان.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات تركيا وباكستان وأذربيجان، الذي عقد في إسطنبول.

وأشار أشرف إلى مناقشة زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الاجتماع.

وذكر أن بلاده ستواصل "دعم أذربيجان في قضيتها المشروعة ومسألة وحدة أراضيها ونضالها ضد الاحتلال الجائر"،

كما شدد على استمرار باكستان في دعم وجهة النظر التركية بشأن قضية شمال قبرص.

وأعرب عن شكره تركيا وأذربيجان على دعمهما حق تقرير المصير في قضية كشمير ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن هذا الاجتماع سيكون بيضة القبان في علاقات الدول الثلاث وسيضمن استمرار العلاقات الصادقة بينها.

وفي ختام حديثه لفت أشرف أن الاجتماع الثالث سيعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد العام المقبل.