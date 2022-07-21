شنطوب: تكاتفنا مع أذربيجان وباكستان يعزز مكافحة معاداة الإسلام

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا وأذربيجان وباكستان طالما بقيت يدا واحدة ستتمكن من الوقوف في وجه العنف والإرهاب، ورفض التمييز ومعاداة الإسلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات تركيا وأذربيجان وباكستان في العاصمة أنقرة.

وأفاد شنطوب أن هذه الفترة تشهد تغيرا في مسار التاريخ، مشيرا إلى تدهور التوازنات السياسية والقانونية والاقتصادية للقرن العشرين الذي شهد الحروب والصراعات والمجازر.

وأوضح أن المؤسسات التي ظهرت لإيجاد حلول لعدم الاستقرار أصبحت غير فعالة، ولم تستطع إنتاج السلام والرفاه.

وذكر أن اجتماعات رؤساء برلمانات تركيا وأذربيجان وباكستان ستتواصل خلال الفترة القادمة بذات الأهمية والتصميم.

وتابع: "طالما بقينا يدا واحدة، سنصمد أكثر في وجه العنف والإرهاب، وسنرفض بشكل أوضح التمييز ومعاداة الإسلام".

وأشار أن العدالة التي تحققت في إقليم "قره باغ" الأذري، ستتحقق أيضا في قضية "جامو وكشمير".

وأضاف: "سيتم حل قضية كشمير المحقة على أساس القانون الدولي وبما يلبي تطلعات شعبها".