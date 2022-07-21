قطر وتركيا تبحثان العلاقات العسكرية الثنائية

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الخميس، مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو، العلاقات العسكرية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقُد بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق ما ذكرت السفارة التركية عبر حسابها على تويتر.

وقالت السفارة: "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع السفير مصطفى كوكصو".

وأضافت: "جرى خلال الاجتماع المذكور بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في المجالات كافة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق بوجهات النظر تجاه كثير من قضايا الإقليم والعالم.

وفي يونيو/ حزيران 2017، تعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين، إذ دخلت اتفاقية تعاون بينهما حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.