وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع دول الخليج دخلت مرحلة إيجابية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لقناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية.

وردا على سؤال بشأن العلاقات مع دول الخليج، قال تشاوش أوغلو "أستطيع القول بأنها تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".

وأردف "الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، نرغب أن تكون دائمة وتستمر بشكل متزايد".

وأضاف "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا".

وشهدت العلاقات التركية السعودية من جهة، والعلاقات التركية الإماراتية من جهة أخرى، حالة من التوتر والقطيعة بسبب خلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

واستعادت تلك العلاقات زخمها في الآونة الأخيرة عقب زيارات متبادلة على مستوى القادة.