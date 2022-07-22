أردوغان: سنزف للعالم بشرى توقيع الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا لتجاوز مشكلة شحن الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن العالم سيتلقى بشارة حل مشكلة شحن الحبوب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاح عدد من المشاريع في مدينة إسطنبول.

وأوضح: "سنزف للعالم بشرى توقيع الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا لتجاوز مشكلة شحن الحبوب".

وتستضيف مدينة إسطنبول مراسم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا لبدء شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية جراء الحرب.

ومن المرتقب أن يحضر مراسم التوقيع الرئيس أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.