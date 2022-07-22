الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تسهم بدرء خطر الجوع عن مليارات البشر

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته لمساهمة بلاده في اتفاقية شحن الحبوب الأوكراني، التي أزاحت أزمة الجوع التي هددت مليارات البشر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال الرئيس التركي: "نعيش فرحة إطلاق مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة غذاء شغلت العالم بأسره لفترة طويلة".

وأضاف: "مع بدء حركة السفن في الأيام المقبلة نكون قد فتحنا مجرى تنفس من البحر الأسود إلى العديد من دول العالم".

وشدد على الأهمية الكبيرة لخطة نقل الحبوب، مبينا أنّ تنفيذها ومراقبتها ستتم من خلال مركز تنسيق مشترك مزمع إنشاؤه في إسطنبول.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بشحن الحبوب الأوكرانية من إبحار السفن ومسيرها حتى وصولها إلى الموانئ.

كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المشتركة مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول نقطة تحول جديدة من شأنها إحياء آمال السلام بين الجانبين.