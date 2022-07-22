برعاية أردوغان.. توقيع وثيقة نقل الحبوب الأوكرانية

احتضنت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى توقيع الوثيقة من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أقار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وحضر مراسم التوقيع في قصر "دولمه باهتشه" التاريخي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقبيل التوقيع ألقى كل من الرئيس أردوغان والأمين العام غوتيريش كلمة كل على حدة أمام الحضور.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.