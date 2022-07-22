غوتيريش يثمّن مثابرة أردوغان في المساهمة باتفاق الحبوب

ثمّن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، مثابرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتسهيله للتوصل لاتفاق إخراج الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" التي تم التوصل اليها بوساطة تركية ورعاية أممية لتأمين إخراج الحبوب من أوكرانيا.

وقال غوتيريش إن هذه "المبادرة يجب تنفيذها بالكامل لأن العالم يحتاجها بشدة"، واصفا الاتفاق بأنه "منارة أمل في البحر الأسود".

وقال عن الاتفاق إنه "سيغيث البلدان النامية التي باتت على حافة الإفلاس والأشخاص الأكثر ضعفاً الذين أصبحوا حافة المجاعة".

وتابع: "أريد أن أعترف وأشكر كل أولئك الذين ساعدوا في تحقيق ذلك.. إلى مضيفنا الرئيس أردوغان وحكومة تركيا.. كانت مثابرتكم وتسهيلاتكم أساسية خلال كل خطوة من هذه العملية".

وتحدث الأمين العام بالتركية قائلا للرئيس أردوغان "شكرا جزيلا لكم".