وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان قضايا أمنية ودفاعية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في إسطنبول، قضايا أمنية ودفاعية.

وذكرت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن أقار عقد اجتماعا مع شويغو في قصر "قلندر"، وأوضح أن الجانبين بحثا قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

وأكد أقار على الحاجة إلى وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا، وشكر شويغو على مساهماته في الجهود الرامية لشحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة عبر البحر.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل وفد روسي برئاسة شويغو إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية العالقة.

ومن المرتقب أن تجري مراسم توقيع الاتفاقية بين الوفدين الأوكراني والروسي، الجمعة، حوالي الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ).

ومن المقرر أن يشارك في مراسم التوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.