أنقرة تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد بسبب "بي كي كي" الإرهابي

استدعت الخارجية التركية، السبت، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية بسبب "الدعاية الإرهابية" لأنصار تنظيم "بي كي كي" في مدينة "غوتنبرغ" جنوب غرب السويد.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج تركيا القوي على الدعاية الإرهابية لأنصار التنظيم.

وأضافت أن "أنقرة طلبت تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم، وأكدت على تطلعاتها لاتخاذ السويد خطوت ملموسة على ضوء مذكرة التفاهم الثلاثي".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.