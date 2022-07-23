الجامعة العربية ترحب باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية

رحبت جامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والأمم المتحدة، لتسهيل عمليات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الجامعة، مساء الجمعة، على حسابها عبر تويتر.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، بأن "المهم الآن هو تنفيذ الاتفاق بحسن نية بهدف تجنيب الكثير من الدول المضار - ومن بينها دول عربية- والتبعات الخطيرة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب".

وأعرب رشدي، "أن يمهد الاتفاق الطريق للمزيد من الجهود الدبلوماسية الرامية لإيقاف الحرب والتسوية السلمية للأزمة".

والجمعة، شهدت مدينة إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى توقيع الوثيقة من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أكار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.