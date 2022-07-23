الشرطة التركية توقف مشتبهين اثنين بتمويل داعش

أعلنت ولاية إزمير التركية، السبت، توقيف مشتبهين اثنين بتمويل أفراد مرتبطين بتنظيم داعش، في مخيمات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بسوريا.

وذكرت ولاية إزمير في بيان أن قوات الشرطة نفذت عمليات في عدد من أحياء المدينة، الأربعاء، تحت إمرة وإشراف النيابة العامة بإزمير.

وأضافت أن قوات الأمن قبضت على مشتبهين بعد ورود اسمهما في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (رسمية)، وتمويلهما أفرادا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي ممن يقبعون في مخيمات يديرها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا.

يشار إلى أن "بي كي كي" يحتجز في عدد من المخيمات أبرزها "روج" و"الهول" وعين عيسى" المدنيين الفارين من الاشتباكات التي وقعت مع داعش، فضلا عن أسر داعش.

في السياق نفسه، قبضت شرطة ولاية قونية (وسط) على هارب محكوم عليه بالسجن 6 أعوام و8 أشهر، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة قبضت على الهارب في قونية وأحالته إلى السجن.