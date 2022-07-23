لافروف يشكر تركيا وأردوغان على اتفاقية الحبوب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على المساهمات المقدمة في التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة بشأن "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" التي جرى توقيعها في وقت سابق اليوم بإسطنبول برعاية أردوغان.

وقال لافروف إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، وإن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها مسألة من أجل مصالح مغامراتها الجيوسياسية "أمر غير مقبول وغير إنساني".

واعتبر أن واشنطن وبروكسل توقفتا اليوم عن عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الحبوب، وأن هذا يبعث على الرضا.

وأضاف: "أود مرة أخرى أن أشكر شركاءنا الأتراك، وشخصيًا الرئيس رجب طيب أردوغان، على مساهمتهم في النتائج التي تحققت اليوم".

وشهدت إسطنبول، في وقت سابق الجمعة، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" في قصر "دولمة بهتشة" العثماني، بحضور الرئيس أردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.