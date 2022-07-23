مباحثات تركية موريتانية لتعزيز علاقات التعاون

بحث وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، الجمعة، مع السفير التركي جيم كاهيا أوغلو، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة نواكشوط، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة المثمرة بين البلدين في مجال التحول الرقمي والابتكار.

واستعرض الطرفان، مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين الموريتانيين، وفق المصدر ذاته.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت زيارة أردوغان آنذاك، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.