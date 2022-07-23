وزير الخارجية الأمريكي: نقدر جهود تركيا في توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، عن تقديره لجهود تركيا والأمم المتحدة في توقيع اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان أصدره بلينكن بمناسبة توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، الجمعة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا تعهدت بالالتزام بخطة مواصلة صادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود وإيصال ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة ترحب بهذا الاتفاق وتثني على الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش والرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان لجهودهما الدبلوماسية الحازمة للتوسط في هذه المفاوضات".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ الاتفاقية وإنهاء حصارها لموانئ أوكرانيا.

ويأتي بيان بلينكن بالتزامن مع تصريح مشابه لمتحدث الأمن القومي جون كيربي، شكر خلالها الرئيس أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة على "جهودهما الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى هذا الاتفاق".

والجمعة، شهدت مدينة إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى توقيع الوثيقة من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أقار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.