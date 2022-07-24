السيدة الأولى: تركيا تعمل لوضع حد للحرب في أوكرانيا بكافة الطرق الدبلوماسية

قالت السيدة الأولى أمينة أردوغان إن تركيا تسعى إلى إيقاف الحرب بين أوكرانيا وروسيا باستخدام كافة الطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في رسالة فيديو بعثت بها عقيلة الرئيس التركي، السبت، إلى القمة الثانية لعقيلات القادة التي نظمتها نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، في كييف.

وأشارت السيدة أردوغان إلى مرور 5 أشهر على اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وأوطانهم.

وكشفت أن هناك 5 ملايين طفل بين الأشخاص الذين هجروا بسبب الحرب، وأن تركيا تستضيف حاليًا نحو 1300 طفل يتيم أوكراني ومرافقيهم.

وأوضحت أن جميع أطفال العالم هم أبناء البشرية الحقيقيون، وجميع الناس أعضاء متساوون في الأسرة البشرية.

وتابعت: "لهذا السبب أدعو الجميع إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".

وأضافت: "دعونا نتكاتف لدعم جميع النساء والأطفال من ضحايا الحرب، دون تمييز بين العرق أو اللغة أو الدين".

وشدّدت على أن تركيا تستخدم كافة أدوات الدبلوماسية على أعلى مستوى وتسعى إلى إيقاف هذه الحرب.