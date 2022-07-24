وزارة الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من "واي بي جي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا، مشيرة أن الإرهابيين المذكورين كانوا يتجهزون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

وأشارت إلى تحييدهم عبر وسائط الدعم الناري.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.