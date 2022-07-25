استشهاد 5 عناصر من القوات التركية شمالي العراق

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، استشهاد عسكري و4 من قوات الأمن، خلال عملية "مخلب الصاعقة" المستمرة ضد تنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي شمالي العراق.

وأفاد صويلو في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، أن العناصر الخمسة استشهدوا نتيجة هجوم إرهابي في شمالي العراق.

وقدم الوزير التركي تعازيه لذوي الشهداء والشعب التركي، متمنيا الرحمة لهم الرحمة والغفران.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كي كي" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كي كي"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.