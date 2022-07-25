القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

استشهاد 5 عناصر من القوات التركية شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.07.2022 19:24
آخر تحديث في 25.07.2022 22:31
استشهاد 5 عناصر من القوات التركية شمالي العراق

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، استشهاد عسكري و4 من قوات الأمن، خلال عملية "مخلب الصاعقة" المستمرة ضد تنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي شمالي العراق.

وأفاد صويلو في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، أن العناصر الخمسة استشهدوا نتيجة هجوم إرهابي في شمالي العراق.

وقدم الوزير التركي تعازيه لذوي الشهداء والشعب التركي، متمنيا الرحمة لهم الرحمة والغفران.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كي كي" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كي كي"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق التقطت طائرات مسيرة تركية صورا ترصد دفع خفر السواحل اليوناني لقارب...
مختارات