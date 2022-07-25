صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة دهوك العراقية، كشف مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي.

جاء ذلك في حديثه مساء الإثنين، خلال بث مباشر على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي".

وقال أردوغان حول الهجوم: "رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم بي كي كي الإرهابي".

وأضاف أن هذا الهجوم يشبه الأعمال الإرهابية المعتادة التي يشنها "بي كي كي" وذراعيه في سوريا "واي بي جي YPG" و"بي واي دي PYD".

وأوضح أن بلاده دعت الولايات المتحدة وروسيا والأشقاء في العراق كي لا يقعوا في فخ تحميل تركيا المسؤولية.

ووقع الهجوم الأربعاء وأسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين، في محافظة دهوك، شمالي العراق.

على صعيد متصل، ذكر الرئيس التركي أن سوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنه ينبغي على روسيا وإيران اتخاذ موقف حيالها.

وأضاف: "تعامل الولايات المتحدة مع تنظيم واي بي جي سيؤدي إلى سقوطها في الحفرة التي حفرتها".