تركيا تدين بشدة معاملة اليونان للأقلية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان خرق اليونان لتسوية تحكم العلاقات بين الجارتين منذ ما يقرب من قرن.

في بيان صدر بمناسبة الذكرى 99 لاتفاقية لوزان، اتهم أردوغان أثينا بتقويض حقوق الأقلية المسلمة في منطقة تراقيا اليونانية، حيث يشكل المسلمون حوالي 32% من سكان المقاطعة ويتكونون من العرق التركي والغجر والبوماك الناطقين باللغة البلغارية.

وقال الزعيم التركي: "البنود الواردة في المعاهدة، خاصة حقوق الأقلية التركية، تم تجاهلها أو تقويضها عمدا. لا يمكن لبلدنا قبول هذا الوضع الذي لا يتوافق مع علاقات حسن الجوار والالتزام بالمعاهدة".

وقعت جمهورية تركيا الجديدة على معاهدة 1923 لتسوية النزاعات مع الحلفاء، بما في ذلك اليونان، بعد الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال التركية.

وتتضمن الاتفاقية حقوق الأقلية المسلمة المتبقية في اليونان والمسيحيين في تركيا بعد صراع مرير بين البلدين أعقبه تبادل سكاني. كما حددت شروطا للحكم اليوناني في جزر بحر إيجة الواقعة قبالة الساحل التركي.

تقدمت أنقرة مؤخرا باحتجاج لانتهاك اليونان المعاهدة بعسكرتها الجزر، فيما ادعت أثينا أنها تتصرف وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، عرض المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش بالأرقام بين معاملة الأقلية الرومية في تركيا وبين معاملة اليونان للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

جاء ذلك في تغريدة لبيلغيتش بعد إدانة رسمية في وقت سابق لليونان لقرارها إغلاق 4 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية.

وأكد بيلغيتش عدم وجود أي مدارس رياض أطفال للأتراك في تراقيا الغربية. وأنّ السلطات اليونانية تمنع فتح مدرسة عندما يكون عدد الطلاب أقل من 9 بينما بإمكان الروم فتح مدرسة لـ 4 طلاب فقط.

وأشار أنّ في منطقة تراقيا الغربية ثانويتين للأتراك فقط، والبناءين غير مؤهلين والكتب الدراسية قديمة.

وذكر أنّ عدد المدرسين الذين تخصصهم الدولة التركية لـ 3 آلاف طالب رومي في تركيا يساوي عدد المدرسين الذي تخصصهم اليونان لـ 150 ألف طالب تركي.

والجمعة، أدان متحدث وزارة الخارجية التركية قرار السلطات اليونانية إغلاق 4 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية في السنة الدراسية 2022 ـ 2023.

واعتبر بيلغيتش القرار انتهاكا لاتفاقية لوزان للسلام، التي تنص على حق الأقليات في إنشاء مدارسهم وإدارتها، مشيرا إلى أن قرار إغلاق المدارس يعكس ما يتعرض له أبناء جلدته الأتراك منذ سنوات في اليونان من تفرقة وسياسات قمعية على مختلف الأصعدة.

وقال: "ستواصل تركيا في اللقاءات الثنائية وفي المنابر الدولية دعم كفاح الأقليات لنيل حقوقها".

وتراقيا الغربية الواقعة شمال شرقي اليونان قرب الحدود مع تركيا، تعد موطنا لأقلية تركية عريقة يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعتبر أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية وليس عرقية.