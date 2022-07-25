تركيا ترحب بخروج سفن الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الجاري

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، عن ترحيب بلاده ببدء شحن الحبوب من أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الإثنين، مع ألكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.

وأكد أقار على أهمية خروج السفينة الأولى من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن بلاده قامت وستواصل القيام بدورها في حل أزمة الحبوب العالمية، لافتا إلى استمرار العمل والتنسيق بشكل مكثف مع الجهات المعنية.

وكانت إدارة الموانئ الأوكرانية أعلنت، الأحد، اكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، وبدء السفن بالتقدم بالطلبات لضمها إلى قوافل سفن الحبوب من أجل تصديرها.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي بين موسكو وكييف.