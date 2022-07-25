طهران: الإرهاب خطر مشترك على إيران والعراق وتركيا

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الإرهاب يشكل خطرا مشتركا على كل من إيران والعراق وتركيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريح صحفي، حول الأحداث التي وقعت في إقليم شمالي العراق، على ضرورة وضع آلية لمنع تلك الأحداث على الأراضي العراقية.

وأضاف قائلا: "الإرهاب خطر مشترك للعراق وتركيا وإيران. ويجب إيجاد حل لهذا الأمر في ضوء المفاوضات المشتركة".

وحول علاقات بلاده مع تركيا وروسيا، قال كنعاني، إن إيران تريد تطوير العلاقات مع دول المنطقة، بما فيها دول الجوار، استنادا لسياساتها المركزة على الشرق وآسيا.

وأشار إلى أن بلاده لا تتجه نحو تكتلات جديدة في سياستها الخارجية، وأن علاقاتها مع روسيا تتطور وفقا لاتفاقيات التعاون طويلة الأمد.

وذكر أن إيران وقعت وثيقة تعاون شاملة مع الصين لمدة 25 عاما، بالإضافة إلى توقيع وثيقة تعاون طويل الأمد مع تركيا.

يشار أن هجوما إرهابيا وقع، الأربعاء، في محافظة دهوك شمالي العراق، أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين.

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم وأكدت أن أنقرة ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، مشددة أن مثل هذه الهجمات التي مصدرها التنظيم الإرهابي "بي كي كي" تستهدف موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب.