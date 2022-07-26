أردوغان: المباحثات مع مصر متواصلة ويمكن ارتقاؤها إلى مستوى رفيع

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المباحثات بين بلاده ومصر تسير عند المستوى الأدنى، مشيرا إلى إمكانية ارتقائها إلى مستوى رفيع.

جاء ذلك في حديثه مساء الاثنين، خلال بث مباشر على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي".

وقال أردوغان: المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى مستوى رفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وأضاف: "الشعب المصري مسلم وشقيقنا، يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء فيه أحدنا إلى الآخر بتصريحات ضد بعضنا".

وبشأن العلاقات مع السعودية والإمارات، أوضح أردوغان أن تركيا بدأت مرحلة جديدة مع البلدين من خلال الزيارات المتبادلة في عام، وأن مؤسسات البلدين تواصل نشاطها من أجل تطوير العلاقات بشكل سريع في كافة المجالات.

وقال: "تم تأسيس صندوق تكنولوجيا مشترك مع الإمارات، والمفاوضات متواصلة بسرعة فيما يخص اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تشمل الاستثمار، كما نرى أن السلطات السعودية تبذل جهودًا لتبديد مشاكل رجال أعمالنا، ويدعون مقاولينا لتنفيذ مشاريع في البلدين".

وفيما يخص العلاقات مع أرمينيا، أكد أردوغان أن تركيا جادة ومصممة على عملية التطبيع بين البلدين، وتهدف إلى التطبيع الكامل وتأسيس علاقات حسن جوار، مشددًا على أن أنقرة تنتظر من يريفان اتخاذ خطوات ملموسة بالخصوص تتجاوز الخطابات.