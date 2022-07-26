أردوغان سيعقد اجتماعاً مع بوتين في سوتشي في 5 آب/أغسطس

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 5 آب/أغسطس القادم.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

وبذل أردوغان جهوداً دبلوماسية كبيرة لما تتمتع به تركيا من علاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

كما عملت تركيا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق في اسطنبول الأسبوع الماضي يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.