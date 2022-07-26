أردوغان: يستحيل على تركيا أن تقوم بعمل عدائي ضد أشقائنا في العراق

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يستحيل على تركيا أن تنفذ عملا عدائيا ضد أشقائها العراقيين، موضحاً أن هجوم دهوك الإرهابي أظهر الوجه الحقيقي لتنظيم "بي كي كي".

جاء ذلك في مقابلة بثتها قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، مباشرة مساء الإثنين، علق فيها الرئيس على القصف الذي استهدف مدينة دهوك العراقية.

وقال أردوغان: "رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم بي كي كي الإرهابي"، مبينا أن الهجوم يشبه الأعمال الإرهابية المعتادة التي يشنها "بي كي كي" وذراعيه في سوريا "واي بي جي" و"بي واي دي".

وأوضح أن بلاده دعت الولايات المتحدة وروسيا والأشقاء في العراق كي لا يقعوا في فخ تحميل تركيا المسؤولية.

والأربعاء الماضي، وقع هجوم صاروخي استهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك شمالي العراق، أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين، وفق مصادر محلية.

ولفت إلى أن حادثة دهوك تشبه الأعمال الإرهابية لـ"بي كي كي، واي بي جي، بي واي دي"، وأن تركيا أبلغت الأمريكيين والروس بضرورة عدم الانجرار وراء هكذا مكائد.

وأضاف: "بنفس الشكل قلنا ذلك لأصدقائنا وأشقائنا العراقيين، ودعوناهم للأخذ بعين الاعتبار تصريحاتنا، فمن المستحيل أن تقوم تركيا بعمل كهذا ضد أصدقائها وأشقائها، والهجوم أحد الأعمال المعتادة للتنظيم الإرهابي".

وتابع: "شغلهم الشاغل تخريب التطورات الإيجابية بين تركيا والعراق، وهناك البعض من أصحاب الحكمة من أشقائنا وأصدقائنا العراقيين الذين أدلوا بتصريحات إيجابية، ولكن البعض أدلى بتصريحات معاكسة، وأحدهم طلب بعدم مشاركة العراق في ألعاب التضامن الإسلامية المزمع إقامتها في قونية التركية".

وشدد الرئيس على ضرورة عدم اتخاذ العراق خطوة كهذه، مؤكدًا أن تركيا ترغب برؤية العراق مشاركا في هذه الألعاب.

وفيما يخص الكيانات الإرهابية الموجودة شرق نهر الفرات في سوريا، أوضح الرئيس أردوغان أن الوضع هناك لا يزال مضطربًا.

وأعرب عن أسفه لاتخاذ الولايات المتحدة مواقف سلبية للغاية فيما يخص شرق الفرات، مؤكدا على ضرورة انسحابها من المنطقة لأن التنظيمات الإرهابية تستقي جميع قوتها من ذلك (الوجود الأمريكي).

وقال: "واشنطن أرسلت آلاف شاحنات الأسلحة والذخائر والعربات إلى تل رفعت، ولا زالت تواصل ذلك، ورغم أننا أبلغنا الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة إيجابية بهذا الصدد".

وشدد أردوغان على أنه سيطرح مجددًا مسألة تعاون واشنطن مع التنظيمات الإرهابية خلال محادثاته المقبلة مع نظيره بايدن.

وأردف: "الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع بي كي كي/ واي بي جي رغم كافة مبادراتنا وعلى كافة المستويات".

وتساءل مستنكرا: "ما الفرق بين تنظيم داعش الإرهابي وبي كي كي و واي بي جي؟ إهم ينسون أن تركيا هي البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي جابه داعش مباشرة، وكذلك المعارضة السورية تكافحه، فلا يمكننا تجاهل ذلك".