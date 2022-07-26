أنقرة تطالب باتخاذ خطوات إيجابية بناء على اتفاقية شحن الحبوب

دعا متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات إيجابية للبناء على اتفاقية إسطنبول الخاصة بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وحث قالن خلال مشاركته في برنامج على شاشة تلفزيون "CNN International" مساء الإثنين، أطراف الاتفاقية على الامتثال لما تم التوقيع عليه من بنود.

وأشار إلى أن الاتفاقية المذكورة تنص أيضاً على عدم تنفيذ أي من الأطراف هجوما عسكريا (يستهدف موانئ أو سفن) وعدم عرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا.

وفي معرض تعليقه على الهجوم الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني قبل يومين، شدد متحدث الرئاسة على ضرورة تجنّب مثل هذه الممارسات.

وتابع: "نتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وسنناقش هذا الموضوع (هجوم أوديسا) مع روسيا".

وأردف: "أدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالتهنئة بالاتفاقية المبرمة في إسطنبول، بل (أدعوهم) لاتخاذ خطوات إيجابية من شأنها البناء على الاتفاقية نفسها".

وأكد قالن على ضرورة عدم الاكتفاء بتنفيذ اتفاقية شحن الحبوب فقط، وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لوقف الاشتباك في أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي بين موسكو وكييف.