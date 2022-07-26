الأمن التركي يطلق عملية ضد الإرهاب والمخدرات بمدينة ديار بكر

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية في ولاية ديار بكر، تستهدف التنظيمات الإرهابية وتجارة المخدرات.

وأضافت في بيان أن عملية "أران الحصار-25" يشارك فيها 52 وحدة يبلغ عدد عناصرها 820 عنصرا من مختلف الوحدات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.

وأوضح البيان أن السلطات الأمنية حددت 50 نقطة لتنفيذ العملية في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وحتى الآن، ضبطت السلطات التركية في إطار العملية المذكورة، كميات كبيرة من النباتات والمواد المخدرة.

وأكد البيان على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات داخل البلاد، بدعم ومساندة من الشعب.