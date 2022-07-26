الجيش التركي يعلن تحييد 7 إرهابيين من بي كي كي/ واي بي جي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا كانوا يتجهزون لتنفيذ هجوم في منطقتي نبع السلام ودرع الفرات"، مثلما أفادت في بيان مقتضب، الثلاثاء.

وأوضح أن القوات التركية "تمكنت عبر عملية ناجحة نفذتها من تحييد الإرهابيين".

وأكد البيان أن القوات التركية "ستواصل اتخاذ كافة التدابير من أجل استمرار الأمن والسلام في المنطقة".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات الثلاث آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.