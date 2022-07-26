"رولز رويس" تعين المواطن التركي "توفان إرغين بيلغيج" رئيساً تنفيذياً لها

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية يوم الثلاثاء عن تعيين "توفان إرغين بيلغيج" في منصب الرئيس التنفيذي الجديد والمدير التنفيذي للشركة في قسم صناعة المحركات الهوائية.

وسيخلف "إرغين بيلغيج" وهو مواطن تركي ومسؤول تنفيذي سابق في شركة BP للطاقة، "وارن إيست" الذي سيتنحى في نهاية العام.

وقالت المجموعة البريطانية التي لديها أيضاً وحدات دفاع وأنظمة طاقة، إن "إرغين بيلغيج" سيتولى منصبه الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني.

وقام "إيست" الذي أعلن رحيله في فبراير/شباط، بتبسيط برنامج "رولز" من خلال تقليص طبقات الإدارة والتكاليف، قبل توجيه الشركة خلال أسوأ أيام الوباء.

وضخت المجموعة أكثر من 6.62 مليار دولار من السيولة مع انخفاض الإيرادات الناجمة عن ساعات الطيران باستخدام محركاتها على متن الطائرات.

وأمضى "إرغين بيلغيج" وهو مواطن تركي وبريطاني لديه خلفية في الهندسة، أكثر من 20 عاماً مع شركة النفط الكبرى، بما في ذلك 5 سنوات كجزء من فريقها التنفيذي.

وقاد أعمال الشركة حتى غادرها عام 2020، وهو حالياً شريك في مجموعة شركاء البنية التحتية العالمية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الاستثمارات واسعة النطاق في أعمال البنية التحتية وتدير 81 مليار دولار للمستثمرين.

وحول تعيينه في المنصب الجديد قال "إرغين بيلغيج": "يشرفني أن أنضم إلى رولز رويس في وقت يتسم بفرص تجارية هامة وتطور إستراتيجي سريع حيث يتبنى عملاؤها تحول الطاقة".

وأضاف:"أنا مصمم على تقديم الإمكانات الكاملة لمواقع السوق التي بنتها الشركة على مدى سنوات عديدة، من خلال التميز الهندسي والتكنولوجيا المبتكرة وبناء منصة للنمو من أجل خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة".

وتعليقاً على التعيين، قالت الرئيسة أنيتا فرو إن "إرغين بيلغيج" "لديه خبرة إستراتيجية وتشغيلية واسعة، وفهم قوي للصناعات الحيوية للسلامة، بما في ذلك الطيران، بالإضافة إلى التحديات والفرص التجارية التي يوفرها محرك التقنيات منخفضة الكربون". مضيفةً أن لديه سجل حافل في التنفيذ والتسليم وخلق قيمة كبيرة.

يذكر أن "إرغين بيلغيج" الذي انضم إلى BP عام 1997، أشرف على توسيع أعمال التكرير والتسويق لشركة الطاقة، والتي تشمل التكرير والبيع بالتجزئة والبتروكيماويات وشواحن السيارات الكهربائية، وأضاف الآلاف من محطات الوقود في الاقتصادات النامية مثل الهند والمكسيك.

كما قاد عملية تحديث أعمال التكرير لشركة BP، وهو قطاع شديد التنافسية، قبل أن يغادر BP بعد فترة وجيزة من تعيين "برنارد لوني" كمدير تنفيذي، وهو المنصب الذي دافع عنه، جنباً إلى جنب مع المدير المالي السابق لشركة BP "بريان جيلفاري".

وهو حالياً مدير غير تنفيذي لمجموعة "إيفيكو" المصنعة لسيارات النقل متعددة الجنسيات ومجموعة الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا"DCC plc" ومصفاة توبراش العملاقة التركية.

وقالت الشركة "إرغين بيلغيج" إن سيراجع مشاركته في هذه المناصب، وأنه سيحصل على راتب أساسي قدره 1.25 مليون جنيه إسترليني، كما سيحصل على شريحتين من الأسهم تبلغ قيمة كل منهما 3.75 مليون جنيه.