لبنان: 3 مليارات دولار عائدات متوقعة من قطاع السياحة

توقع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار، أن تحقق بلاده عائدات سياحية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال موسم صيف 2022.

وردت تصريحات الوزير في لقاء مع تلفزيون الحرة، الاثنين، في وقت تعاني البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، أثرت على جاذبيتها لصناعة السياحة الوافدة.

ويُتوقع أن تتراجع صناعة السياحة الوافدة إلى متوسط 1.2 مليون سائح منذ مطلع 2022 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الوزير، مقارنة بمتوسط يتجاوز 4 ملايين سائح سنويا قبل الأزمة في 2019.

وقال نصار: "رغم التجاذبات السياسية إلا أن الاستقرار حاضر.. البنى التحتية متوفرة في عديد المدن التي تعد قبلة للسياحة الوافدة من مياه وكهرباء وخدمات".

وزاد: "أهم التحديات التي تواجه السياحة الوافدة في البلاد، هي عدم وفرة الكهرباء، ما يضطر المرافق لشراء الوقود اللازم للمولدات بأسعار مرتفعة.. المؤسسات السياحية حاليا لا تربح".

وحتى عام 2019، استحوذ القطاع السياحي على قرابة 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع دون 10 بالمئة في الوقت الحالي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، زار لبنان قرابة 334 ألف سائح وافد، صعودا من 220 ألفا في مايو/ أيار السابق له، "السياح لديهم معرفة بالواقع في لبنان ومع ذلك يتوافدون إلينا".

