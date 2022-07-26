موسكو ترسل وفدا عسكريا إلى إسطنبول لتنسيق نقل الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال وفد عسكري إلى مركز التنسيق المشترك بولاية إسطنبول التركية، المعني بمتابعة عمليات شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

كما أكد بيان الوزارة على بدء مركز التنسيق المشترك بإسطنبول أعماله في تنفيذ اتفاقية "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وذكر البيان أنّ الوفد العسكري الروسي برئاسة العميد البحري إدوارد لوييك، سيصل إسطنبول في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنّ العمل في المركز سيكون على شكل "صيغة رباعية" وأنّ مهمة الوفد الروسي الأساسية هي إزالة كافة العقبات بأسرع وقت من أجل تنفيذ المبادرة.

ولفت البيان أنّ أعمال الوفد العسكري سيكون تحت إشراف خاص من وزارة الدفاع الروسية.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.