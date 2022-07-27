إبراهيم قالن: سفن الحبوب الأوكرانية ستغادر موانئها في غضون أسبوعين

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن سفن الحبوب ستغادر أوكرانيا في غضون أسبوعين بموجب اتفاق إسطنبول الذي توصلت إليه الأطراف.

وأكّد في تصريحات لوكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن توقيع اتفاق إسطنبول تم بعد التوصل إلى توافق بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن هذا التطور في حال استمراره وحصوله على دعم جميع الأطراف فسيساعد أيضًا على بناء الثقة بين الطرفين لإعداد الأرضية اللازمة لتوقيع اتفاقيات وقف إطلاق نار وتبادل أسرى وإحلال السلام.

وأوضح قالن أن مركز التنسيق المزمع إنشاؤه في إسطنبول للإشراف على شحن الحبوب، سيضم ممثلين عن 4 أطراف.

وقال إن تركيا شعرت بالانزعاج من هجوم السبت الماضي (على ميناء أوديسا الأوكراني)، وبحثت الموضوع على الفور مع الجانبين الروسي والأوكراني.

وأشار إلى أن تركيا تنتظر من جميع الأطراف الالتزام تمامًا بشروط اتفاق شحن الحبوب الذي يخدم الروس والأوكرانيين.

وتابع المتحدث: "يمكننا أن نتوقع انطلاق السفن الأولى في غضون أسبوعين، وهذا مرتبط إلى حد ما بمدى استعداد الدولتين لذلك".

وكشف أن الاتفاق أبرم لمدة 4 أشهر لكن يمكن تمديده بشكل تلقائي في حال التوصل إلى توافق بين الطرفين.

وشدّد على أن عمليات الشحن لا تشمل سوى منتجات الحبوب، وستخضع السفن للرقابة في كل المراحل بإشراف مركز التنسيق بإسطنبول.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.