تركيا تتحضر لاستقبال الشتاء بوحدات تخزين الغاز الطبيعي ذات السعة العالية

تعمل تركيا على زيادة سعة وحدات تخزين الغاز الطبيعي بالتزامن مع ملء وحدات التخزين الحالية، وفقاً لتصريح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز يوم الثلاثاء، ضمن استعدادات البلاد لاستقبال الشتاء القادم.

وأكد الوزير الانتهاء من أعمال البنية التحتية في منشأة "سيليفري" بالقرب من إسطنبول لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض، والتي ستكون الأكبر من نوعها في عموم أوروبا.

وجاءت تصريحات دونماز خلال زيارته للمنشأة التي تديرها شركة خطوط الأنابيب البترولية التركية "بوتاش"، حيث تفقد أعمال زيادة السعة.

وأضاف: "تبلغ مساحة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري حالياً 3.2 مليار متر مكعب. ومع الأعمال التي نقوم بها، سنزيد السعة إلى 4.6 مليار متر مكعب. وسنزيد أيضاً سعة التجديد من 28 مليون متر مكعب إلى 75 مليون يومياً".

وفي إشارة إلى استمرار العمل في منشأة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في بحيرة "طوز" كجزء من جهود تركيا لزيادة قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي، قال دونماز: "لدينا حالياً مساحة تخزين تبلغ 1.2 مليار متر مكعب، وسننهي الأعمال هناك في غضون سنتين لتصل طاقتنا إلى 5.4 مليار متر مكعب". مؤكداً أنهم ملأوا الخزان بالكامل في منشأة بحيرة "طوز"، بينما تم ملء حوالي 82% من خزان سيليفري.

وقال: "سنكمل الباقي بنهاية سبتمبر/أيلول".

ومضى الوزير يقول إن منشأة سيليفري ستُزَود بالكهرباء التي تحتاجها من طاقة الرياح، بفضل توربينات الرياح التي سيصار إلى تركيبها قريباً بسعة مركبة تبلغ 4.2 ميغاواط.

وأشار أيضاً إلى استمرار أنشطة التشجير في المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وذكر أنه سيتم زراعة ما يقرب من 400.000 شجرة بين زيتون ولوز.