سفينة التنقيب التركية "عبد الحميد خان" تباشر أعمالها في البحر المتوسط خلال أسبوعين

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الثلاثاء، إن أحدث سفينة حفر تركية وأكثرها تطوراً "عبد الحميد خان"، ستبدأ مهمتها في البحر المتوسط بعد مغادرتها ميناء مرسين في 9 أغسطس/آب.

وفي معرض حديثه في مقابلة له مع الإعلام المحلي قال دونماز إن "سفينة التنقيب التركية عبد الحميد خان ستبدأ مهامّها في البحر المتوسط في 9 أغسطس/آب بعد أن تغادر ميناء مرسين الواقع جنوب البلاد".

ويأتي الإعلان عن عملية التنقيب بالقرب من جزيرة قبرص وسط توتر في العلاقات بين أنقرة وأثينا.

يذكر أن تركيا واليونان وهما عضوتان في الناتو، على خلاف حول مجموعة من القضايا منها قضية الجزيرة المنقسمة عرقياً والحدود البحرية والموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط.