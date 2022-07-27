قوات البحرية التركية الخاصة.. درع الدفاع عن الوطن الأزرق

تثبت وحدة الهجوم الفدائية البحرية التابعة للجيش التركي يوماً بعد يوم أنها رصيد ثمين للجيش، من خلال قدرتها على الانتشار السريع أثناء العمليات العسكرية ومهام البحث والإنقاذ والإخلاء.

وتتميز وحدة النخبة للهجوم تحت الماء التابعة للجيش التركي بكونها الكوماندوز البحري الأول والوحيد في البلاد الذي يسعى إلى تعزيز دفاعاته في "الوطن الأزرق" الممتد من بحر إيجة إلى البحر الأسود، فيما تظل الوحدة في وضع الاستعداد الدائم للعمليات التي تتطلب مهارات عالية.

وبالرغم من كونها أصغر من الوحدات العسكرية الأخرى، إلا أنها الوحيدة التي تنفذ "عمليات خاصة" إلى جانب قيادة القوات الخاصة التي تتطلب التخفي والدقة والسرعة.

وتم إنشاء الوحدة التي عملت باستمرار على تحديث تدريبها ومستودعاتها عام 1963، وتمكنت بعد 11 عاماً من إنشائها من صناعة اسماً رائداً لها في البلاد، كأول وحدة عسكرية تقوم بالهبوط في قبرص، كجزء من عملية السلام القبرصية التي ضمنت حماية القبارصة الأتراك الذين يواجهون الاضطهاد اليوناني. ومنذ ذلك الحين، لعبت الوحدة أدواراً هامة في العمليات التي تتطلب المساعدة من إنقاذ البحارة الذين اختطفهم القراصنة قبالة سواحل الصومال، إلى المناطق غير الساحلية في سوريا التي مزقتها الحرب حيث ساعدت القوات البرية في عملية درع الفرات.

ويتم اختيار أعضاء وحدة النخبة من بين الجنود الأكثر مرونة وذكاءً، وتوفر دورة الصاعقة الخاصة التي تسبق الالتحاق بالوحدة، تدريب الأفراد بعد أن يتم اختيارهم من بين المتطوعين في قيادة القوات البحرية التركية، ويخضعون لبرنامج مكثف لمدة 52 أسبوعاً يتضمن تدريباً نفسياً وبدنياً مميزاً.

وخلال البرنامج، يتم تعليمهم الغوص والرماية والقفز بالمظلات والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية من بين مواضيع أخرى. ويستمر تدريبهم على فترات منتظمة حتى بعد اختيارهم لإدراجهم في الوحدة.

وإلى جانب المهام القتالية، تساعد وحدة الهجوم البحرية في إجلاء غير المقاتلين أثناء العمليات العسكرية، وفي أعمال البحث والإنقاذ للمدنيين المحتاجين.

وبالتعاون مع وحدات القوات الجوية، ساعدت الوحدة في وضع العلامات بالليزر على الأهداف وأعمال الاستطلاع في عمليتي درع الفرات وعملية غصن الزيتون للقوات المسلحة التركية في سوريا. وباعتبارها وحدة الكوماندوز المحمولة جواً الوحيدة في القوات البحرية، تشارك وحدة الهجوم البحرية الخاصة في المهام البحرية التي تتطلب خدماتها. كما تبرز أيضاً باعتبارها الوحيدة في الجيش التركي القادرة على استخدام المركبات الجوية لغرض نشر القوارب المطاطية.

ويمكن للوحدة أيضاً الوصول إلى أهداف تصل إلى مسافة 2500 متر بفضل تدريبهم على القنص. كما يتيح لهم تدريبهم الاقتراب من الأهداف وإبطال مفعولها دون ترك أي أثر للانتشار في أي بيئة من الأرض أو الجو أو تحت الماء أو عن طريق البحر. وتسمح قوارب "أتاك" الحصرية للوحدة بالانتشار السريع.

ويبدأ يوم تدريب الكوماندوز المنتظم بالتمارين، بما في ذلك أكثر من ساعة من تمارين القلب. ويستمر التدريب بممارسة الرماية والانتشار ومحاكاة الغارات في المناطق السكنية، وكذلك القفز من الطائرات إلى البحر بالمظلات والانتشار تحت الماء.