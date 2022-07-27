وزارة الخارجية التركية تدين الهجوم على قنصليتها في مدينة الموصل

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي استهدف قنصليتها العامة في مدينة الموصل في العراق، وطالبت بتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية الأربعاء، حول الهجوم الذي استهدف صباح اليوم القنصلية التركية في الموصل شمالي العراق.

وقالت الخارجية: "ندين بشدة الهجوم (..) ونتطلع إلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أقرب وقت"، مبينة أن الهجوم لم يوقع خسائر في الأرواح.

وتابع البيان: "ندعو السلطات العراقية للوفاء بمسؤولياتهم في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية".

وأشار إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بطلب من العراق.

وأوضح أنه من الخطير والمثير للتفكير أن يقع الهجوم أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي بدعوة من العراق، في اتهام جائر ومستهدف لبلدنا.

وجددت الخارجية دعوتها لسلطات العراق التركيز على محاربة الإرهاب ووضع حد لوجوده على أراضيها الذي يشكل تهديدا لدول الجوار والبعثات الدبلوماسية.