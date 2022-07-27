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وزير الخارجية الإماراتي يهنئ نظيره التركي باتفاق إسطنبول حول صادرات الحبوب الأوكرانية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.07.2022 17:32

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية، في اتصال هاتفي الأربعاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وهنأ آل نهيان نظيره التركي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول المتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية والاتفاقات الموقعة.

وشهدت مدينة إسطنبول، في وقت سابق اليوم، افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقا للاتفاق الموقع قبل أيام.

وشارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في مراسم افتتاح المركز داخل حرم جامعة الدفاع الوطني، في إطار اتفاق ممر الحبوب الذي أبرم قبل أيام.

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