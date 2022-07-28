أنقرة ترحب بتعيين تركي ممثلًا لمكافحة التعصب ضد المسلمين

رحبت وزارة الخارجية التركية بتعيين الدبلوماسي التركي إسماعيل حقي موسى ممثلًا خاصًا لمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، أن موسى سيستلم المنصب بدلًا للدبلوماسي محمد باتشاجي الذي شغله منذ العام 2019.

وأكد الوزارة أن تركيا تساهم بشكل فعال وتولي أهمية خاصة للعمل الذي تقوم به جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل منع توجهات مثل العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب ومناهضة الإسلام التي تتزايد في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "في إطار جهودنا لمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين، نرحب بتعيين السفير إسماعيل حقي موسى من قبل رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".