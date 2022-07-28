الأمن التركي يقبض على 6 إرهابيين من بي كي كي في هكاري

قبضت قوات الأمن التركية على 6 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد فيما ضبطت معهم كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات.

وذكر بيان صادر عن ولاية هكاري، الخميس، أن قوات الدرك أطلقت عملية لكشف وكبح أنشطة التنظيم الإرهابي في قضاء يوكساك أوفا التابع للولاية.

وأوضح البيان أن قوات الدرك ضبطت في مزرعة كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات، تضمنت قذائف مضادة للدروع ومواد متفجرة مختلفة وصواعق ومواد ومستلزمات تستخدم في صناعة العبوات الناسفة تابعة للإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 عناصر ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، وأكد أن العملية لا زالت مستمرة في المنطقة لملاحقة الإرهابيين.