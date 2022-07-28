الدفاع التركية تعلن تحييد 4 من إرهابيي واي بي جي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن الإرهابيين كانوا يتجهزون لتنفيذ هجمات في مناطق عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" عندما تم تحييدهم.

وتابعت: "سيتواصل نضالنا بعزم وإصرار حتى تحييد آخر إرهابي".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.