القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

القبض على إرهابي من بي واي دي/ بي كي كي حاول التسلل للبلاد من الأراضي السورية

وكالة الأناضول للأنباء
شانلي أورفا
نشر في 28.07.2022 19:36
من الأرشيف /DHA (من الأرشيف /DHA )

ألقت قوات الأمن التركية القبض على عنصر من تنظيم "بي واي دي/ بي كي كي" الإرهابي فيما كان يحاول التسلل من الأراضي السورية عبر الحدود الجنوبية.

وكانت قوات الأمن عززت تدابيرها الأمنية على الحدود بعد تلقيها معلومات استخباراتية بخصوص اعتزام عنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا قادماً من سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول، الخميس، أن فرق قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي بعد رصده يحاول التسلل عبر الحدود في قضاء جيلان بينار التابع لولاية شانلي أورفة.

وأفادت المصادر أنه بعد خضوع الإرهابي للفحص الطبي تم نقله إلى قيادة قوات الدرك في قضاء جيلان بينار لاستجوابه.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قررت شركة بايكار التركية التبرع لأوكرانيا بمسيرة من طراز "بيرقدار...
مختارات