القبض على إرهابي من بي واي دي/ بي كي كي حاول التسلل للبلاد من الأراضي السورية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على عنصر من تنظيم "بي واي دي/ بي كي كي" الإرهابي فيما كان يحاول التسلل من الأراضي السورية عبر الحدود الجنوبية.

وكانت قوات الأمن عززت تدابيرها الأمنية على الحدود بعد تلقيها معلومات استخباراتية بخصوص اعتزام عنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا قادماً من سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول، الخميس، أن فرق قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي بعد رصده يحاول التسلل عبر الحدود في قضاء جيلان بينار التابع لولاية شانلي أورفة.

وأفادت المصادر أنه بعد خضوع الإرهابي للفحص الطبي تم نقله إلى قيادة قوات الدرك في قضاء جيلان بينار لاستجوابه.