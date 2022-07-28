شركة بايكار التركية تتبرع بطائرة مسيرة للجيش الأوكراني

قررت شركة بايكار التركية التبرع لأوكرانيا بمسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" بعد عدة حملات أطلقها أفراد ومؤسسات لجمع تبرعات لشراء المسيرة وتقديمها هدية للجيش الأوكراني.

وطلبت شركة الصناعات الدفاعية في رسالة بعثتها للصحفي البولندي سلاومير سيراكوفسكي المشرف على حملة التبرعات، أن يقدم المبلغ الذي جمع في الحملة إلى المؤسسات الإغاثية في أوكرانيا.

وأشادت الشركة التركية بالشعب البولندي لدعمه الحملة، معربة عن إعجابها بمشاركة مئات آلاف البولنديين فيها.

وقالت: "سنمنح بيرقدار تي بي 2 للأوكرانيين في إطار حملتكم، وبذلك سيحمون وطنهم بشكل أفضل، وسنشرف على تخصيص التبرعات التي جمعتموها لأغراض تعزز أوكرانيا من قبل الجمعيات الخيرية".

تجدر الإشارة أن بلدان شهدت إطلاق حملات من أجل شراء مسيرات "بيرقدار تي بي 2" وتقديمها لأوكرانيا من أجل دعم جيشها وشعبها، وفي نهاية الحملات جمعت أموال في أوكرانيا تكفي لشراء 3 مسيرات وفي ليتوانيا تكفي لشراء واحدة.

ومقابل الحملات في أوكرانيا وليتوانيا، قامت بايكار بالتبرع بأربع مسيرات لصالح أوكرانيا وطلبت تقديم المبالغ المجموعة للشعب الأوكراني، في وقت تتواصل فيه الحملة التي أطلقتها كندا لنفس الغرض.